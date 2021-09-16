Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Доследственная проверка начата органами СКР на транспорте по факту аварийной посадки в петербургском аэропорту «Пулково» поздним вечером 15 сентября самолета авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс из турецкой Антальи.

Aeroprints.com Самолёт A-319 авиакомпании «Россия»

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СКР.

Напомним, на борту самолета находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в авиакомпании, при заходе на посадку самолёт A319, выполнявший рейс SU6694, попал в стаю птиц, из-за чего произошел выход в нештатный режим одного из двух двигателей самолета.

Экипаж подал сигнал бедствия, силы и средства аэропорта «Пулково» были приведены в готовность к встрече самолета, однако помощь не понадобилась — посадка прошла в штатном режиме.