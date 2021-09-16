Кызыл, 16 сентября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 11 098.

Дети в медицинских масках

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«Из 61 заболевших мужчин — 20, женщин — 41. По возрасту: детей до 17 лет — 24, от 18 до 49 лет — 23, от 50 до 64 лет — 9, старше 65 лет — 5», — отметили в минздраве.

Госпитализировали за сутки 21 человек. Всего к настоящему времени в стационарах Кызыла лечатся 249 пациентов, 13 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Коечный фонд для ковид-пациентов по состоянию на 16 сентября составил 340 коек, из которых занято более 72%. На амбулаторном лечении находятся ещё 211 носителей коронавируса.