Самара, 16 сентября, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Дворец спорта торжественно открыли в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

ООО «ВТС-П» Проект нового Дворца спорта в Самаре

Сообщается, что 15 сентября в Самаре на улице Молодогвардейской был дан старт работе этого спортивного сооружения.

«Сегодня замечательный день, который мы приближали как могли, и сделали на год раньше то, что должны, обязаны были сделать — построить объект на месте, где когда-то и был легендарный наш Дворец спорта, куда я и сам ходил играть в баскетбол», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Отмечается, что во Дворце спорта смонтированы уникальные по своей функциональности системы ледовых площадок и другое современное инженерное оборудование. При этом заморозка льда имеет шесть режимов: для тренировок, для официальных хоккейных игр, для занятий фигуристов и другие.

В нем построена одна из лучших в России и единственная в Самарской области профессиональная площадка для керлинга на четыре дорожки, оборудованы хореографический и универсальный залы, а также помещения-трансформеры, в которых будут проходить общественные мероприятия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области появится гимнастический «Немов-центр».