Москва, 16 сентября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Тяжелая скорострельная самоходная артиллерийская установка (САУ) калибра 152 миллиметров разрабатывается на базе платформы «Армата» российским концерном «Уралвагонзавод», сообщают источники в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк Т-15 на базе платформы «Армата»

Их информацию 16 сентября приводит РИА Новости. Отмечается, что новая боевая машина нужна вооруженным силам России для «превосходства над технически сопоставимым противником». По словам одного из источников, проект находится на стадии научно-исследовательских разработок.

В сообщении также говорится, что САУ оснастят усовершенствованным боевым модулем от артиллерийской установки «Коалиция-СВ», которая имеет повышенную скорострельность. Кроме того, в настоящее время при проектировании боевого комплекса изучают возможность использования двуствольной башни, что, при успешной реализации, поможет достичь беспрецедентного результата в скорострельности для тяжелых артустановок — до 30 выстрелов в минуту.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября заместитель главного конструктора Волгоградского тракторного завода Владимир Будаев заявил, что испытания модернизированной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ1» будут закончены в конце 2021 года или в начале 2022 года.