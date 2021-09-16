Тарбагатайский район, Бурятия, 16 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Бурятии двух местных жительниц привлекли к уголовной ответственности за поджоги автомобилей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инциденты произошли в Тарбагатайском и Бичурском районах.

МВД по Бурятии Поджог автомобиля в Бурятии

По данным ведомства, 41-летняя подозреваемая рассталась с сожителем в начале сентября по инициативе мужчины. Женщина затаила обиду, и 12 сентября пришла к нему для выяснения отношений.

«Зная, что автомобиль мужчина паркует возле ограды, она заранее взяла из дома канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла транспортное средство. Огнем автомобиль полностью уничтожен», — отметили в МВД.

Причинённый ущерб, который был оценён в 180 тыс. рублей женщина уже возместила.

В Бичурском районе 66-летняя женщина подожгла машину своего пасынка. Приехав в середине июня к ней в гости, молодой человек припарковал машину в ограде. Однако вечером в ходе застолья они поссорились, из-за чего хозяйка ушла ночевать к родственнице.

«Ночью злоумышленница вернулась и подожгла припаркованную иномарку обидчика. В результате возгорания автомобиль получил повреждения. Ущерб составил более 60 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Читайте также: Пьяный житель Бурятии поджёг дом подруги и уснул рядом