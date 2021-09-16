Штат Миссури, США, 16 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. Священная «Пещера картинок» в штате Миссури с наскальными рисунками, возраст которых составляет около тысячи лет, была продана с аукциона в США. Об этом 16 сентября сообщает The Guardian.

Генофонд.рф Археология. Наскальная живопись

Пожелавший остаться неизвестным участник торгов приобрёл исторический объект вместе с прилегающей к нему территорией за $2,2 млн. На стенах пещеры исследователи обнаружили около 290 рисунков, выполненных преимущественно углем. Здесь есть изображения животных, людей, иероглифов и мифических существ, одно из которых нарисовано жёлтым песчаником. Это самая крупная коллекция картин коренных народов доисторической эпохи в штате Миссури.

Индейцы племени Осейдж выступили с резким осуждением аукциона, назвав факт продажи пещеры «поистине душераздирающим». Представители племени сами хотели выкупить пещеру, так считают её своим самым священным местом. Здесь находятся захоронения умерших представителей племени, а предки индейцев использовали пещеру для проведения священных ритуалов. В своём заявлении индейцы указали, что их предки жили на этой земле ещё 1300 лет назад.

Также против продажи пещеры выступили антрополог Кэрол Диас-Гранадос и её супруг Джеймс Дункан, который специализируется на устном фольклоре осейджей. Учёные потратили 20 лет на исследование пещеры и написали о ней книгу. Исследователи сравнили продажу священной для индейцев пещеры с продажей на аукционе Сикстинской капеллы.

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