Абакан, 16 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии SARS-CoV-2 выявили у 110 человек, в том числе 56 случаев заражения зарегистрировано в Абакане. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 сентября в правительстве региона.

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С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 19 599 случаев COVID-19. За сутки выздоровели 225 человек.

На сегодняшний день в регионе амбулаторно лечатся 2011 пациентов с коронавирусом, в стационарах — 576. К аппаратам ИВЛ подключены 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Хакасии выявили 107 носителей коронавируса.