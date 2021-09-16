Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Россия в течение ближайших десяти лет останется главной военной угрозой для США и НАТО, заявила кандидат на должность постпреда Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулиэнн Смит в ходе слушаниях в американском Конгрессе.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия остается самой большой геополитической угрозой Евро-Атлантическому региону и совершенно точно останется крупнейшей военной угрозой альянсу НАТО в обозримом будущем и, конечно, в течение следующего десятилетия», — заявила она.

По мнению Смит, НАТО удалось достичь определенных успехов после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. При этом она назвала Россию агрессором и заявила о том, что Москва якобы продолжает агрессивные действия в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября замглавы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что война с Россией или Китаем будет иметь для Соединенных Штатов катастрофические последствия. По его словам, такой вооруженный конфликт разрушит мир и мировую экономику.

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