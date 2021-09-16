Якутск, 16 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Число новых заболевших COVID-19 снова побило рекорд в Якутии. За сутки заразились ещё 174 якутянина (днём ранее — 169), сообщила 16 сентября заместитель председателя правительства Ольга Балабкина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Читайте также: В Якутии на ИВЛ из-за COVID-19 переведены 30 человек

Самый высокий уровень заболеваемости в Якутске — выявлено 102 случая за сутки. Болеют коронавирусом дети, большинство из них — жители Усть-Алданского и Сунтарского районов республики. Скончались от инфекции за сутки восемь человек.

За всё время существования COVID-19 им заразился 51 331 якутянин, погибли 1128 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, количество случаев COVID-19 увеличивается в регионе ежедневно. Рост заболеваемости связывают с началом учебного года и возвращением жителей Якутии из отпусков.