В Самарской области стартовал отопительный сезон
Самара, 16 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. Отопительный сезон начался с 16 сентября в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
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Батарея отопления
Сообщается, что в регионе начинают подавать тепло в небывало ранние сроки.
«Чувствуем свою ответственность за здоровье людей. Понимаем, что сейчас ни в коем случае нельзя допустить еще и эпидемии по гриппу, ОРВИ, ОРЗ. Никаких 8 градусов среднесуточных пять дней ждать не будем», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.
Отмечается, что в первую очередь тепло будет подаваться в объекты социальной сферы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области продлили акцию для должников за капремонт.