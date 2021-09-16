Новосибирск, 16 сентября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Новосибирске пропала девятилетняя Валерия Ч. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

acandraja Девочка

«Октябрьский район, г. Новосибирск. 15 сентября 2021 года не вернулась с прогулки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девочка ушла на прогулку около 18:00 (время местное).

«К восьми, когда начинаются первые сумерки, должна была прийти домой, но не вернулась. Некоторое количество времени искали самостоятельно, затем обратились к нам за помощью. По информации родных и сотрудников полиции, два года назад была ситуация, когда девочка не вернулась вовремя домой, оказалось, что она была у подружки. Сегодня ночью проверяли всех подруг, всех одноклассников, девочка нигде не была обнаружена. Работали наши экипажи», — рассказала «НГС Новостям» руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.