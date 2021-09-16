Владивосток, 16 сентября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. В Приморье в августе отмечалось снижение цен на рыбу и повышение — на овощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного ГУ Банка России.

Rotfront.su Цены

Читайте также: Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России

Годовая инфляция составила 6,36%, что по-прежнему ниже общероссийского показателя — 6,68%.

«В августе 2020 года Китай ослабил введенные ранее ограничения на трансграничные перевозки, и поставки импортных овощей увеличились. Урожай местных овощей тоже был хорошим. В результате тогда замедлился рост цен на овощи. В этом же году и из КНР, и от местных производителей овощи поставлялись в достаточном объеме, но по цене выше прошлогодней: увеличились издержки из-за удорожания оборудования и горюче-смазочных материалов», — пояснил главный экономист экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

При этом в августе, по сравнению с июлем, подешевели яйца и сахар.

Несколько увеличился годовой прирост цен на непродовольственные товары и услуги. Стали приморцы и больше путешествовать — если в прошлом году билеты на самолеты и поезда из-за пандемии предлагались по сниженным тарифам в связи с низким спросом, то сейчас цены на транспортные услуги возвращаются к допандемийному уровню.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 13 сентября ускорилась до 6,84% в годовом выражении с 6,74% на предыдущей неделе.