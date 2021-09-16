Кызыл, 16 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. В Туве следователи организовали проверку по факту обнаружения тела человека на берегу реки Малый Енисей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Валерий Иргит Река Малый Енисей. Тува

Труп 40-летнего мужчины с признаками утопления нашли двое рыбаков во время рыбалки. Впоследствии погибшего опознали родственники — он проживал в городе Кызыле.

«На момент осмотра места происшествия на теле погибшего каких-либо телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено», — отметили в управлении.

Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.