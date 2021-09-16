В Томской области прививку от гриппа сделали более 7 тыс. человек
Томск, 16 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. С 1 сентября в Томской области прививку от гриппа сделали 7315 человек, в том числе 211 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в региональной администрации.
По словам начальника отдела медицинской профилактики облздрава Риммы Волошиной, вакцинироваться от гриппа лучше до начала роста заболеваемости, чтобы иммунитет успел сформироваться.
«Лучшим временем для получения прививки считается сентябрь-ноябрь», — отметила она.
В Томской области прививку препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» можно сделать бесплатно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных пунктах вакцинации.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала жителей России пройти вакцинацию от гриппа.
Читайте также: Глава Роспотребнадзора призвала жителей РФ вакцинироваться от гриппа