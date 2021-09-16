Томск, 16 сентября, 2021, 06:27 — ИА Регнум. С 1 сентября в Томской области прививку от гриппа сделали 7315 человек, в том числе 211 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в региональной администрации.

Nikatv.ru Прививка от гриппа

По словам начальника отдела медицинской профилактики облздрава Риммы Волошиной, вакцинироваться от гриппа лучше до начала роста заболеваемости, чтобы иммунитет успел сформироваться.

«Лучшим временем для получения прививки считается сентябрь-ноябрь», — отметила она.

В Томской области прививку препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» можно сделать бесплатно в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных пунктах вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала жителей России пройти вакцинацию от гриппа.

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