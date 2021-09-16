Горно-Алтайск, 16 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Между столицами республик Тува и Алтай может быть организовано прямое авиасообщение. Об этом заявил глава Горного Алтая Олег Хорохордин на встрече с экс-главой Тувы Шолбаном Кара-оолом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Цитата с сайта ga-airport.ru Аэропорт Горно-Алтайска

По мнению Хорохордина, это необходимо для увеличения транспортной доступности регионов. Кара-оол заверил, что доведет это предложение до правительства Тувы.

Кроме того, стороны обсудили возможность строительства дороги между алтайским Кош-Агачем и тувинской Монгун-Тайгой длиной 120 км.

«Он выгоден как жителям, так и сибирскому бизнесу. Мы развиваем тему международного коридора и международного статуса таможенного пункта на территории Тывы», — отметил Кара-оол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные построили мост через реку Моген-Бурен в Монгун-Тайгинском районе, который соединили две горные республики.