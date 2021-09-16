Сычуань, Китай, 16 сентября, 2021, 06:23 — ИА Регнум. До трёх человек возросло число погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая. Об этом 16 сентября сообщает агентство «Синьхуа».

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По данным Китайского сейсмологического центра, подземный толчок магнитудой 6,0 был зафиксирован в 04:33 по местному времени (23:33 среды мск) в провинции Сычуань. Эпицентр находился в районе уезда Лу города Лучжоу, в котором проживает более 4,25 млн человек.

В результате землетрясения погибли три человека, ещё около 60 человек пострадали. Состояние по крайней мере трёх пострадавших оценивается медиками как тяжёлое. Эвакуированы из района бедствия были около семи тысяч человек. Информация о разрушениях инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и троих пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в китайской провинции Сычуань.