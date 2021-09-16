Владивосток, 16 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. В Приморье запускают новую меру социальной поддержки по газификации домов для отдельных категорий жителей — воспользоваться ею смогут более 2,3 тыс. семей. Это собственники, зарегистрированные по месту жительства во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

M.government.ru Газификация

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Документ закрепляет пять категорий граждан, которым полагаются меры соцподдержки, в том числе одиноко проживающие льготники, семьи ветеранов Великой Отечественной войны или инвалидов 1-й группы, малоимущие и многодетные семьи.

Выплаты предоставляются однократно и в разном процентном размер. Меры поддержки предназначены для оплаты подключения жилых домов к сетям. Всего предусмотрено на эти цели 288 млн рублей.

«В связи с тем, что догазификация запланирована на конец 2021 года, выплатой на подключение домовладений к газовым сетям приморцы смогут воспользоваться в следующем году», — пояснили специалисты, добавив, что в дальнейшем список муниципалитетов-участников расширится.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» первый спикер Совфеда Андрей Турчак пообещал, что проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам будет внесен в Государственную думу РФ в конце сентября.