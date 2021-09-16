Полпред Трутнев обещал повысить бюджетную обеспеченность Еврейской АО
Биробиджан, 16 сентября, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Еврейская автономия будет получать федеральные транши с целью доведения уровня бюджетной обеспеченности региона до среднероссийского. Об этом заявил во время рабочей поездки в регион полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе правительства области.
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Полпред ждёт от правительства ЕАО, Минфина и Минвостокразвития РФ предложений по увеличению средств в бюджете региона и снижению оттока населения из автономии.
Он подчеркнул, что в целом задача ускоренного социального развития Дальнего Востока выходит на первое место.
Как сообщало ИА REGNUM, во время визита в ЕАО Юрий Трутнев посетил этнокультурный лицей в Биробиджане и провёл совещание.