Ханты-Мансийск, 16 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа 26 октября 2021 года планирует рассмотреть иск на более чем 0,5 млрд рублей. Заявителями выступают «Сургутнефтегазбанк» и Государственная лизинговая компания (ГТЛК), а ответчиком — ООО «Авиакомпания «Скол», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pavel Adzhigildaev Авиакомпания «СКОЛ»

Исковое заявление поступило 10 сентября, а 15 сентября 2021 года дело принял судья Неугодников. Сумма исковых требований — 514 767 167,53 рубля. Детали пока неизвестны.

Напомним, в сентябре 2021 года авиакомпания «Скол» не смогла обжаловать вердикт суда, по которому ей предстоит выплатить в пользу ГТЛК более 1,81 млрд рублей. Истец был лизингодателем по договорам с авиакомпанией. За последние пару лет от ГТЛК к «Сколу» поступил десяток исков, часть из них касается изъятия предмета лизинга и пока не рассмотрена.

Помимо этого, не до конца рассмотрен иск налоговой службы о несостоятельности, поданный к ООО. Заседание назначено на 12 октября 2021 года.