Новосибирск, 16 сентября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В центре Новосибирска — на площади Ленина — накануне вечером, 15 сентября, Lexus врезался в патрульный автомобиль ДПС, который двигался на красный свет с включёнными спецсигналами. В результате столкновения патрульная Skoda перевернулась на крышу. Об этом сообщила Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"Сразу после столкновения на помощь участникам аварии поспешили очевидцы. Водитель «Лексуса» сдал назад, чтобы освободить водительскую дверь патрульного автомобиля», — говорится в сообщении.

В ГУ МВД по Новосибирской области «Российской газете» рассказали, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП», — отметили в полиции.