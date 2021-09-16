Магадан, 16 сентября, 2021, 06:12 — ИА Регнум. Детёныша косатки, по неосторожности застрявшего на берегу во время отлива, уже несколько часов поливают водой спасатели и жители Магадана. Об этом 16 сентября сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по Магаданскому краю Алексей Крылов.

Bong Grit Косатки (Orcinus orca)

Крылов пояснил, что детёныш косатки увлёкся охотой на нерпу и преследуя её не заметил отлива и застрял в бухте Гертнера около Магадана. Морское животное увидели прохожие и немедленно позвонили в региональное управление МЧС.

Прибыв на место происшествия, спасатели увидели, что помочь детёнышу невозможно: он весит около полутонны. Поэтому было принято решение оставаться на берегу, поливать косатку водой и ждать прилива. Спасателям стали помогать добровольцы из числа местных жителей.

Уточняется, что на глубине детёныша ждёт её семья, видно, как крупные животные плавают неподалёку. Очевидцы инцидента отмечают, что прилив уже начался, вода прибывает быстро и есть надежда, что для детёныша всё закончится хорошо.

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