Хабаровск, 16 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Десять школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре получили новое оборудование для профильных классов. На оснащение учебных кабинетов из бюджета Хабаровского края выделено почти 30 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе правительства региона.

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Так, школе №12 Хабаровска для занятий по биологии закуплены гербарии, микроскопы; для уроков по физике — современные приборы и лаборатории, которые позволяют исследовать магнитные силовые поля, причины возникновения индукционного тока. Появились и цифровые лаборатории по химии.

В школе №30 также есть профильный химико-биологический класс. Теперь уроки у будущих медиков проходят с использованием интерактивного анатомического стола «Пирогов». Это один из лучших инструментов для изучения биологии.

«Такое уникальное оборудование ранее не поступало в Хабаровский край. С его помощью школьники смогут изучать предметы естественнонаучного цикла, заниматься исследовательской и проектной деятельностью. Также это поможет определиться с выбором будущей профессии и сделать первые шаги в науке», — сказали в региональном минобразования и науки.

Кроме того, в 12 районах Хабаровского края в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» заработают 25 центров «Точка роста». Всего на эти цели выделено более 39 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 1 сентября открылись профильные 10-е классы в 71-й школе.