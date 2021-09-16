Новосибирск, 16 сентября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. В Новосибирске на неделе с 7 по13 сентябрязафиксировано снижение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92 и АИ-95 - на 0,4%, АИ-98- на 0,1%. На дизельное топливо цены остались без изменений. Об этом сообщил Новосибирскстат.

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«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,90 до 47,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 47,05 до 49,95, марки АИ-98 — от 51,30 до 59,50, дизельное топливо — от 51,95 до 53,55 рубля за 1 литр», — уточняет региональный орган статистики.

Отмечается, что на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены наавтомобильный бензин и дизельное топливо не менялись.