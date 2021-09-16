Петропавловск-Камчатский, 16 сентября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. Камчатский вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту до 3000 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

(сс) Russell Neches Карымский вулкан

«Высота пеплового столба составила до 3000 метров при высоте самого исполина — 1469 метров», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что шлейф от выброса распространился на юго-восток на расстояние до 180 километров. По данным МЧС РФ, населенные пункты на пути шлейфа отсутствуют. В связи с этим спасатели делают вывод, что выброс опасности для жителей Камчатки не представлял.

Сутками ранее вулкан Карымский выбросил столб пепла на 3300 метров. Пепловый шлейф ушел на юго-восток на расстояние 40 километров. Этот выброс также не представлял опасности для местных жителей.