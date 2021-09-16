Токио, 16 сентября, 2021, 05:56 — ИА Регнум. На западе Японии во время катания на водном скутере у острова Авадзи погибли три человека. Об этом 16 сентября сообщает агентство Kyodo.

(сс) tdfugere Водное развлечение

Трагедия произошла 15 сентября, когда в результате столкновения скутера с волнорезом в воде оказались три человека в возрасте от 28 до 35 лет. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх французских департаментах, расположенных на средиземноморском побережье страны, неблагоприятная погода привела к гибели уже девяти человек.