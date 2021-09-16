Якутск, 16 сентября, 2021, 05:58 — ИА Регнум. За сутки в лесах Якутии потушили шесть возгораний на 37 га. На территории республики сохраняются 46 очагов, в том числе два — на расстоянии 10 км от населённых пунктов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Лесной пожар

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Самая сложная ситуация в Усть-Майском районе республики, где зафиксировано шесть лесных пожаров. Ещё два очага находятся в 10 км от сёл в Вилюйском и Амгинском районах.

«Все превентивные мероприятия по защите населенных пунктов выполнены, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Для снятия потенциальной угрозы населённому пункту Кюбяинде Вилюйского района задействованы специалисты МЧС России», — охарактеризовал ситуацию начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября указом главы Якутии в республике был отменён режим ЧС и начат сезон охоты. Поводом для снятия ограничений было названо отсутствие крупных пожаров и угрозы населённым пунктам.