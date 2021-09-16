Веллингтон, 16 сентября, 2021, 05:50 — ИА Регнум. Атомным подводным лодкам Австралии будет запрещено заходить в воды Новой Зеландии. Такео заявление сделала 16 сентября новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн в беседе с журналистами службы новостей Newshub.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Новая Зеландия

Глава правительства Австралии уточнила, что ей известно о создании создании AUUKUS (партнерство Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе), однако это никак не отразится на решении Новой Зеландии о безъядерном статусе региона, принятом в 1987 году. Исходя из этого решения, запрет на заход в воды страны судов с атомными двигателями останется без изменений и будет применён к атомным подлодкам Австралии.

При этом Ардерн добавила, что Новая Зеландия приветствует расширение присутствия в Тихоокеанском регионе Великобритании и США. Как пояснила политик, страна рассматривает развитие внешнеполитических связей «через призму того, что отвечает интересам региона».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Австралия намерена строить на своей территории атомные подлодки, технологии по разработке которых будут получены в рамках трёхстороннего соглашения с США и Великобританией.