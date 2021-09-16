Тегеран, 16 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. 15 сентября посол ЮАР в Тегеране Вика Мазви Хумалоа на встрече с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом рассмотрела пути расширения двусторонних связей и взаимного сотрудничества.

Хумалоа на встрече передала поздравления министра иностранных дел ЮАРНаледи Пандорсвоему иранскому коллеге. Посланник Южно-Африканской Республики, ссылаясь на договоренность о проведении 15-й сессии Совместной экономической комиссии Ирана и Южной Африки, выразил надежду, что в ближайшем будущем в Тегеране состоится заседание политического комитета.

Она подтвердила приглашение президента ЮАР посетить Преторию, выразив надежду, что визит состоится в течение следующего христианского года.

Амирабдоллахиан, со своей стороны, подчеркнув значение африканских стран во внешней политике Ирана, призвал к дальнейшему расширению связей, в частности экономических.

Он также подчеркнул важность Совместной экономической комиссии на уровне министров и ее политического комитета, а также других вспомогательных комитетов двух стран.

Амирабдоллахиан также назвал встречу президента ЮАР с главой Ирана в ноябре 2015 года в Претории поворотным моментом в отношениях двух стран, вспомнив, что в то время он был заместителем министра иностранных дел.