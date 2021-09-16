Улан-Удэ, 16 сентября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 57 718. Об этом утром 16 сентября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 28 063 случаев заражения (49% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии умерли два пациента с COVID-19 (всего умерли 1809 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходит лечение в стационарах республики 331 (-) больной. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 966 (-) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 49 423 (+19) человек.

В реанимации остаются 42 пациента в тяжёлом состоянии (23 — старше 65 лет). В том числе 21 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (19 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 76,6% — из 432 перепрофилированных коек занята 331.

Вакцинацию от COVID-19 завершили в регионе 282 575 человек. Первым компонентом привились 340 504 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом.