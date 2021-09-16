Тегеран, , 07:29 — REGNUM Участие президента Ирана Ибрагима Раиси, возглавляющего высокопоставленную делегацию на 21-м саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), можно рассматривать как часть сбалансированной, динамичной и разумной внешней политики 13-го правительства страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 сентября.

21-я встреча на высшем уровне ШОС состоится в столице Таджикистана в качестве принимающей стороны. Визит Ибрагима Раиси является его первой зарубежной поездкой в качестве президента Исламской Республики Иран.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является межправительственной организацией, созданной в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана с целью создания баланса против гегемонии США и НАТО.

В настоящее время в ШОС насчитывается восемь основных членов: Китай, Россия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Индия и Пакистан, в то время как Исламская Республика Иран наряду с Монголией, Белоруссией и Афганистаном являются членами-наблюдателями этой организации. Статус наблюдателя Ирана при ШОС был получен в 2005 году.