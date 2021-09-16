Якутск, 16 сентября, 2021, 05:38 — ИА Регнум. Важно, чтобы охотники в лесах Якутии вели себя аккуратно с точки зрения пожарной безопасности. Об этом заявил на пресс-конференции глава республики Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Kremlin.ru Айсен Николаев

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Он обратился к охотникам с просьбой беречь природу и не допускать возникновения пожаров.

«Охотничий сезон мы разрешили, но важно, чтобы охотники очень осторожно вели себя в лесах. Леса очень сухие, эти дожди, которые прошли, они как слону дробинка. Это очень важно для того, чтобы мы и в дальнейшем могли отстаивать права наших людей на нормальный охотничий сезон», — сказал Айсен Николаев.

Он признался, что решение о начале охотничьего сезона принять было непросто.

«Не скрою, на меня было огромное давление, чтобы я охоту не разрешал — до вчерашнего дня. И в различных ведомствах, и от этих якобы защитников диких животных, которые у нас есть», — также отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с 15 сентября открыт сезон осенней охоты. Это стало возможно в результате отмены главой республики Айсеном Николаевым режима ЧС, вводимого из-за лесных пожаров. Жители Якутии не очень поняли решение главы региона — леса продолжают гореть, в Якутске из-за лесных пожаров стоит смог.