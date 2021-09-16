Тегеран, 16 сентября, 2021, 07:36 — ИА Регнум. 15 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахианподчеркнул необходимость дальнейшего расширения отношений между Исламской Республикой Иран и Ливаном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая во время встречи с представителем «Хезболлы» в ИранеАбдаллой Сафиддином, министр иностранных дел Ирана заявил о готовности его страны удовлетворить различные потребности Ливана.

Амирабдоллахян поздравил ливанский народ с формированием нового правительства в стране. Он отметил, что иранское правительство при президенте Ибрагиме Раиси уделяет должное внимание оказанию поддержки Оси сопротивления.

Амирабдоллахиан подчеркнул, что благородное сопротивление ливанского народа израильским и террористическим группировкам является источником чести и гордости для всех стран региона и борцов за свободу во всем мире.

Ливанский посланник, со своей стороны, поздравил министра иностранных дел Ирана с назначением на этот пост. Сафиддин отметил, что ливанский народ благодарен Ирану за поддержку страны в трудные времена.