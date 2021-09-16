Москва, , 05:29 — REGNUM Применение непроверенных вакцин может привести к пагубным последствиям как с препаратом «Талидомид» в 50-е годы, который был создан и продвигался откровенными нацистскими преступниками буквально, заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в своей передаче «Смысл игры», которая была заблокирована на YouTube.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

На саммите врачей в белых халатах в Сан-Антонио, США, военный врач-ортопед Ли Меррит напомнила, что применение непроверенных препаратов может приводить к очень страшным и непредсказуемым последствиям, в связи с чем привела пример «Талидомида», произведённого немецким фармацевтическим гигантом Grunenthal. Она также заявила, что и вакцины, являющиеся экспериментальными препаратами и не прошедшими всех проверок, могут обнаружить побочные пагубные свойства.

Применение препарата «Талидомид» с 1957 по 1961 год привело к тому, что в результате около 10 тыс. детей в ФРГ и других странах Западной Европы родились недооформленными.

Препарат изначально был запатентован как средство от судорог, но против них он не помогал, при этом оказывал сильный снотворный эффект, поэтому его начали продвигать как снотворное, а также как противорвотное средство, особенно эффективное как средство от утренней тошноты у беременных и продавалось оно под маркой Contergan.

«С 1958 года в ФРГ и других странах Западной Европы, куда поставлялся данный препарат, заметили, что у младенцев учащаются случаи врожденных пороков опорно-двигательной системы… Думаю, что Ли Меррит привела случай с «Контерганом», потому что он ей особо знаком как ортопеду… Так вот, «Контерган» он же «Талидомид» породил тяжелые костные деформации у множества младенцев. Речь шла о широком спектре костных деформаций: иногда младенец рождался без одного пальца, а иногда он рождался с плавниками вместо рук. У таких детей не вырастали длинные кости рук, а кисти рук вырастали непосредственно из плеч массово, многими тысячами», — привел последствия применения данного препарата Кургинян.

По словам эксперта, несколько лет понадобилось, чтобы установить причинно-следственную связь между применением препарата и последствиями его применения в виде указанных выше патологий у новорожденных. Первым же о связи последствий с применением препарата сообщил в 1961 году врач-педиатр из Гамбурга Видукинд Ленц, который был в свое время нацистским штурмовиком и членом нацистской организации СА, которая была уничтожена главой конкурирующей нацистской организации СС Генрихом Гиммлером в «Ночь длинных ножей». Он также был сыном крупного идеолога лженауки евгеники Фрица Ленца.

После «Ночи длинных ножей», дабы выжить Ленц вступил в нужный Адольфу Гитлеру клан ненавистников СС, в который входили Мартин Борман среди прочих. В постгитлеровский период существования немецких нацистов антиэсэсовский клан нацистов, в который входил Ленц выставили себя «жертвами гитлеровского режима», благодаря чему обеспечили свое сохранение и существование. СС тоже сохранилась с большим трудом и тоже укрепилась, закрепившись как раз в компании Grunenthal, ставшей их центром притяжения.

Известно о том, что проводивший в Бухенвальде опыты над людьми Генрих Мюктер, а также один из изобретателей газа «Зарин» бывший член правления IG Farben Industries и просто знаменитый преступник Отто Амброс также крутились в этой компании. Нюренбергский трибунал приговорил Амброса в 1948 году к восьми годам тюрьмы, но заинтересованные в нем американские элитарии обеспечили ему досрочное освобождение в 1951 году. И после этого он вошел в экспертный совет Grunenthal, отметил политолог, являясь создателем злосчастного «Талидомида».

"В глаза бросается еще одна странность. Есть датированное 1954 годом патентное заявление Grunenthal на этот самый благодетельный «Талидомид». В патентном заявление говорится, что клинические испытания на людях уже произведены. Кем и когда? Непонятно! Если верить патенту, они были проведены задолго до официального начала исследований. Так значит, где они были проведены эти дела-то? В Бухенвальде? А когда суд затребовал у Grunenthal документацию о проведении клинических исследований и испытаний на животных, то компания ответила, что документы по этой теме утеряны», — рассказал политолог, задав риторический вопрос, кто и какие документы начнет терять усиленно после «Ковида».

Вскоре после заявлений Ленца Grunenthal отозвала препарат с рынка, заявив, что не признает никаких обвинений и делает это из-за давления СМИ и общественности. После этого на руководство компании было заведено уголовное дело о причинении увечий по неосторожности. При этом, эти люди не действовали в ситуации «чрезвычайности» как создатели вакцин от нового коронавируса, поэтому их прижать было намного проще, чем тех, кто создает вакцины сегодня, в случае чего, потому что вокруг нам рассказывают о том, что «мы все умрем», если не сделаем срочно прививку, а потому нужно форсировать разработки.

Дело против компании было заведено в 1968 году и остановлено в 1970 году. Компания вынуждена была выплачивать компенсации пострадавшим на паях с правительством ФРГ, которое до сих пор выплачивает пособия пострадавшим. Однако, США вскоре одобрили в 1998 году использование «Талидомида» как средства от проказы. Теперь его используют и как средство лечения онкологических заболеваний, и он включен в список жизненно важных лекарств ВОЗ.

«О чем все это говорит? Во-первых, о том, что фармацевтические фирмы с давних пор привыкли, что выходят сухими из воды. Никто по-настоящему не прищучил никого из виновных, если речь идет об этих фирмах. Более того, всегда эти виновных оставались при своих постах и дивидендах. А оплачивало несчастным родителям и детям условные компенсации прежде всего правительства из бюджета налогоплательщиков. Представляете, как это культивирует жестокость и безнаказанность? А это ведь далеко не единственный случай. И нынешние вакцинаторы знают, что концы будут спрятаны в воду. Претензии погашены тем, что ситуация была чрезвычайна, и что в любом случае, наказание будет мягче, чем в случае с «Талидомидом», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что в случае с «Талидомидом» горечи добавляет то, что смелости бросить вызов СС-овцам хватило только у конкурирующих с ними членов СА. Поэтому, Ли Меррит, которая вспомнила эту историю, вступила в неравную схватку с теми, кото сейчас продвигает глобальную вакцинацию и кто намного сильнее производителей «Талидомида», что не может не вызывать уважения.