Москва, 16 сентября 2021, 05:29 — REGNUM Применение непроверенных вакцин может привести к пагубным последствиям как с препаратом «Талидомид» в 50-е годы, который был создан и продвигался откровенными нацистскими преступниками буквально, заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян в своей передаче «Смысл игры», которая была заблокирована на YouTube.
На саммите врачей в белых халатах в Сан-Антонио, США, военный врач-ортопед Ли Меррит напомнила, что применение непроверенных препаратов может приводить к очень страшным и непредсказуемым последствиям, в связи с чем привела пример «Талидомида», произведённого немецким фармацевтическим гигантом Grunenthal. Она также заявила, что и вакцины, являющиеся экспериментальными препаратами и не прошедшими всех проверок, могут обнаружить побочные пагубные свойства.
Применение препарата «Талидомид» с 1957 по 1961 год привело к тому, что в результате около 10 тыс. детей в ФРГ и других странах Западной Европы родились недооформленными.
Препарат изначально был запатентован как средство от судорог, но против них он не помогал, при этом оказывал сильный снотворный эффект, поэтому его начали продвигать как снотворное, а также как противорвотное средство, особенно эффективное как средство от утренней тошноты у беременных и продавалось оно под маркой Contergan.
По словам эксперта, несколько лет понадобилось, чтобы установить причинно-следственную связь между применением препарата и последствиями его применения в виде указанных выше патологий у новорожденных. Первым же о связи последствий с применением препарата сообщил в 1961 году врач-педиатр из Гамбурга Видукинд Ленц, который был в свое время нацистским штурмовиком и членом нацистской организации СА, которая была уничтожена главой конкурирующей нацистской организации СС Генрихом Гиммлером в «Ночь длинных ножей». Он также был сыном крупного идеолога лженауки евгеники Фрица Ленца.
После «Ночи длинных ножей», дабы выжить Ленц вступил в нужный Адольфу Гитлеру клан ненавистников СС, в который входили Мартин Борман среди прочих. В постгитлеровский период существования немецких нацистов антиэсэсовский клан нацистов, в который входил Ленц выставили себя «жертвами гитлеровского режима», благодаря чему обеспечили свое сохранение и существование. СС тоже сохранилась с большим трудом и тоже укрепилась, закрепившись как раз в компании Grunenthal, ставшей их центром притяжения.
Известно о том, что проводивший в Бухенвальде опыты над людьми Генрих Мюктер, а также один из изобретателей газа «Зарин» бывший член правления IG Farben Industries и просто знаменитый преступник Отто Амброс также крутились в этой компании. Нюренбергский трибунал приговорил Амброса в 1948 году к восьми годам тюрьмы, но заинтересованные в нем американские элитарии обеспечили ему досрочное освобождение в 1951 году. И после этого он вошел в экспертный совет Grunenthal, отметил политолог, являясь создателем злосчастного «Талидомида».
Вскоре после заявлений Ленца Grunenthal отозвала препарат с рынка, заявив, что не признает никаких обвинений и делает это из-за давления СМИ и общественности. После этого на руководство компании было заведено уголовное дело о причинении увечий по неосторожности. При этом, эти люди не действовали в ситуации «чрезвычайности» как создатели вакцин от нового коронавируса, поэтому их прижать было намного проще, чем тех, кто создает вакцины сегодня, в случае чего, потому что вокруг нам рассказывают о том, что «мы все умрем», если не сделаем срочно прививку, а потому нужно форсировать разработки.
Дело против компании было заведено в 1968 году и остановлено в 1970 году. Компания вынуждена была выплачивать компенсации пострадавшим на паях с правительством ФРГ, которое до сих пор выплачивает пособия пострадавшим. Однако, США вскоре одобрили в 1998 году использование «Талидомида» как средства от проказы. Теперь его используют и как средство лечения онкологических заболеваний, и он включен в список жизненно важных лекарств ВОЗ.
Он также добавил, что в случае с «Талидомидом» горечи добавляет то, что смелости бросить вызов СС-овцам хватило только у конкурирующих с ними членов СА. Поэтому, Ли Меррит, которая вспомнила эту историю, вступила в неравную схватку с теми, кото сейчас продвигает глобальную вакцинацию и кто намного сильнее производителей «Талидомида», что не может не вызывать уважения.