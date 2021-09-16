Тегеран, 16 сентября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. «После завершения ядерной сделки 2015 года между Ираном и группой 5+1 были установлены некоторые камеры», — заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), отметив, что, поскольку другие стороны не выполнили свои обязательства, нет необходимости в наличии этих камер.

Мохаммад Эслами сделал эти замечания, выступая перед журналистами в кулуарах заседания комиссии по национальной безопасности и внешней политике, где он представил отчет о недавнем визите в Тегеран генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Он отметил, что важно то, что ядерная программа Ирана носит мирный характер и должна осуществляться прозрачным образом на основе закона и стратегического акта, одобренного парламентом.

«По условиям ядерной сделки западные страны должны были помочь Ирану в развитии его ядерной программы, однако это обязательство не было выполнено», — сообщил чиновник, отметив, что все, чего Иран достиг в области ядерных технологий, было основано на внутренних исследованиях и разработках.