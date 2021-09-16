Тегеран, , 07:41 — REGNUM 15 сентября заместитель министра торговли и промышленности Индии Субраманьям выразил готовность изучить решения для расширения экономических, торговых и технических связей между Ираном и Индией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Посол Ирана в Индии Али Чегенивстретился с индийским представителем, обсудив двусторонние отношения в различных областях.

На встрече индийский чиновник назвал тысячелетнее культурное и цивилизационное взаимодействие между двумя народами компонентом близости и братства между Ираном и Индией.

Он отметил, что Индия серьезно относится к расширению культурных, экономических, торговых, научных и технологических связей с Ираном и готова изучить все пути, а также определить потенциал в этом отношении.

Чегени указал на текущую торговлю между двумя странами и назвал факторы поставок, обмен продуктами питания и сельскохозяйственной продукцией, медицину и ее сырье, промышленную кооперацию, взаимодействие в области технологий и производства, основанного на знаниях, среди привилегированных областей сотрудничества.