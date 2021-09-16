Уссурийск, Приморский край, 16 сентября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. В Уссурийске для сотрудников бюджетной сферы сдали более 100 арендных квартир — 16 сентября им вручили ключи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

(сс) mastersenaiper Ключи от дома

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В двух домах будут жить работники здравоохранения, образования, культуры, спорта, сотрудники силовых структур, муниципальных предприятий, молодые специалисты. Всего сдано 114 квартир арендного жилья.

«Объемы строительства арендного жилья будем увеличивать. Потребность в нем есть и в Дальнереченске, и в Лучегорске. Отмечу, квартиры уже сдаются с ремонтом, коммунальные платежи меньше. Через полгода квартиру можно оформить по программе «Дальневосточная ипотека», — сказал губернатор Олег Кожемяко, вручая ключи новосёлам.

Вторую очередь — ещё 114 квартир в микрорайоне Радужный — сдадут в конце года.

Отмечается, что арендное жильё строится в крупных городах Приморья: Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске. Квартиры предоставляются работникам бюджетной сферы по ставке ниже рыночной на 50% с правом последующего выкупа по себестоимости. В 2022 году планируется сдать 1,6 тыс. арендных квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, обеспечить арендным жильем врачей и учителей, приезжающих на работу в посёлок Врангель Находкинского городского округа, поручил 9 сентября губернатор Олег Кожемяко.