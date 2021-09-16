Москва, 16 сентября, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Проблемы при попытке зайти на сайт сервиса Google Docs отметили пользователи из России. Об этом 16 сентября сообщает телеграм-канал проекта по изучению блокировок Globalcheck.

Terpic.ru Google

Как поясняется в сообщениях сервиса, проблемы доступа к сайту сервиса Google Docs связаны с блокировкой его рядом российских операторов связи. В частности, названы операторы МТС, «Мегафон» и «Ростелеком», которые, как утверждается, осуществляют блокировку docs.google.com в ряде российских регионов.

Про неудачные попытки захода на сайт сервиса Google Docs рассказали и пользователи на форуме Ntc.party. Поясняется, что доступ к docs.google.com блокируется со всех устройств, при том, что в целом «интернет работает нормально на тех же устройствах».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что арбитражный суд Москвы запретил поисковикам Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». Кроме того, Роскомнадзор предупредил зарубежные IT-компании об ответственности за вмешательство в российские выборы и потребовал прекратить «предоставление возможностей для обхода ограничения доступа к приложению и сайту «Умное голосование».