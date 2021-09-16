Вашингтон, 16 сентября, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, в команду которого входят только гражданские лица, осуществила американская компания SpaceX. Об этом 16 сентября сообщается на ее сайте.

NASA Космический корабль Crew Dragon

Ракета с кораблем стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в рамках программы Inspiration4. Отмечается, что впервые речь идет об исключительно гражданском экипаже и операция стала первой полностью коммерческой миссией на орбите.

На борту Crew Dragon находятся 29-летняя врач Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски и 38-летний миллиардер Джаред Айзекмэн, который и оплатил весь полет. Планируется, что корабль пробудет в космосе около трех суток и достигнет орбиты высотой 575 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля руководитель программы Международной космической станции (МКС) в аэрокосмическом агентстве США NASA Джоэл Монталбано заявил, что пилотируемый корабль Crew Dragon сможет доставить российских космонавтов на МКС не ранее весны 2022 года.