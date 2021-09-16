Улан-Удэ, 16 сентября, 2021, 05:25 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 57 718. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 78 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 62 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 19 пациентов, а всего по состоянию на 16 сентября коронавирус побороли 49 423 человека. Дополнительно сняты с наблюдения ещё 54 жителя.