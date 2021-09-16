Тегеран, 16 сентября, 2021, 07:43 — ИА Регнум. 15 сентября посол Ирана в Лондоне Мохсен Бахарванд заявил, что Исламская Республика не доверяет США, и возрождение Совместного всеобъемлющего плана действий, известного как СВПД, требует практической и поддающейся проверке отмены введенных санкций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Исламская Республика применяет переговорный подход к урегулированию своих разногласий с другими государствами», — заявил Бахарванд в интервью IRNA. «Что касается СВПД, то у Ирана есть вопросы, которые должны быть решены с остальными сторонами», — отметил он далее.

Дипломат подчеркнул: «Мы должны гарантировать, что если кто-то вроде Трампа снова придет к власти в Соединенных Штатах, он не разрушит исход переговоров». По его словам, Иран не собирается говорить о регионе и других вопросах, которые не имеют ничего общего с СВПД и ядерными переговорами.

«Мы также должны увидеть практические действия других участников СВПД по отмене санкций», — сообщил Бахарванд, отметив: «В связи с этим мы не можем быть участниками соглашения и принимать его обязательства, но в то же время быть лишенными его преимуществ».