По авиакомпании «Якутия» пора принимать кадровые решения — глава республики
Якутск, 16 сентября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев крайне недоволен руководством авиакомпании «Якутия» и считает, что назрела необходимость принимать кадровые решения. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.
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Главу Якутии возмущают частые задержки рейсов авиакомпанией и задержка вылетов в северные районы республики.
Глава Якутии также выразил надежду, что, когда дальневосточная авиакомпания «Аврора» «через несколько лет встанет окончательно на ноги, будет сильной, мощной, оснащённой современными новыми самолётами», и тогда «Якутию» можно будет объединить с нею. Но пока республиканская авиакомпания будет существовать отдельно, хоть её пакет акций и будет передан «Авроре» для того, чтобы дальневосточный авиаперевозчик мог участвовать в управлении «Якутией», но без контрольного пакета акций.
Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Ространснадзора России Виктор Басаргин в официальном письме предупредил главу Якутии Айсена Николаева, что летать самолётами авиакомпании «Якутия» небезопасно. Воздушные суда перевозчика могут подниматься в воздух, будучи неисправными, и работа персонала также оставляет желать лучшего. А своевременность вылетов воздушных судов «Якутии» из аэропорта Якутска в 2021 году составила менее 40%.