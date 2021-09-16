Якутск, 16 сентября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев крайне недоволен руководством авиакомпании «Якутия» и считает, что назрела необходимость принимать кадровые решения. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Spaceaero2 Самолёт авиакомпании «Якутия»

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Главу Якутии возмущают частые задержки рейсов авиакомпанией и задержка вылетов в северные районы республики.

«Я крайне недоволен руководством компании, менеджментом компании с точки зрения тех проблем, которые у них никак не хотят уменьшаться… Когда сейчас неделями не выполняются рейсы в северные наши районы, это вызывает уже не просто удивление, это на самом деле говорит о том, что у компании какие-то глубокие проблемы, которые руководством или неправильно анализировались, неправильно принимались меры, в том числе здесь надо, конечно же, усилить работу совета директоров. Вообще я считаю, что правительству пора, если есть необходимость, и кадровые решения принимать по авиакомпании «Якутия». Я просто удивляюсь, почему они этого ещё не делают», — сказал Айсен Николаев, отметив при этом, что региональная авиакомпания, « безусловно, республике нужна ».

Глава Якутии также выразил надежду, что, когда дальневосточная авиакомпания «Аврора» «через несколько лет встанет окончательно на ноги, будет сильной, мощной, оснащённой современными новыми самолётами», и тогда «Якутию» можно будет объединить с нею. Но пока республиканская авиакомпания будет существовать отдельно, хоть её пакет акций и будет передан «Авроре» для того, чтобы дальневосточный авиаперевозчик мог участвовать в управлении «Якутией», но без контрольного пакета акций.

«Мы на это пошли, потому что понимаем, что федеральные субсидии если придут через авиакомпанию «Аврора» к нам сюда, в Якутию, то, конечно, это скажется на снижении стоимости билетов, на увеличении количества авиарейсов и на переоснащении воздушного флота», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Ространснадзора России Виктор Басаргин в официальном письме предупредил главу Якутии Айсена Николаева, что летать самолётами авиакомпании «Якутия» небезопасно. Воздушные суда перевозчика могут подниматься в воздух, будучи неисправными, и работа персонала также оставляет желать лучшего. А своевременность вылетов воздушных судов «Якутии» из аэропорта Якутска в 2021 году составила менее 40%.