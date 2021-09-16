Якутск, 16 сентября, 2021, 05:14 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев крайне недоволен руководством авиакомпании «Якутия» и считает, что назрела необходимость принимать кадровые решения. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает 16 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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Самолёт авиакомпании «Якутия»

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Главу Якутии возмущают частые задержки рейсов авиакомпанией и задержка вылетов в северные районы республики.

«Я крайне недоволен руководством компании, менеджментом компании с точки зрения тех проблем, которые у них никак не хотят уменьшаться… Когда сейчас неделями не выполняются рейсы в северные наши районы, это вызывает уже не просто удивление, это на самом деле говорит о том, что у компании какие-то глубокие проблемы, которые руководством или неправильно анализировались, неправильно принимались меры, в том числе здесь надо, конечно же, усилить работу совета директоров. Вообще я считаю, что правительству пора, если есть необходимость, и кадровые решения принимать по авиакомпании «Якутия». Я просто удивляюсь, почему они этого ещё не делают», — сказал Айсен Николаев, отметив при этом, что региональная авиакомпания, «безусловно, республике нужна».

Глава Якутии также выразил надежду, что, когда дальневосточная авиакомпания «Аврора» «через несколько лет встанет окончательно на ноги, будет сильной, мощной, оснащённой современными новыми самолётами», и тогда «Якутию» можно будет объединить с нею. Но пока республиканская авиакомпания будет существовать отдельно, хоть её пакет акций и будет передан «Авроре» для того, чтобы дальневосточный авиаперевозчик мог участвовать в управлении «Якутией», но без контрольного пакета акций.

«Мы на это пошли, потому что понимаем, что федеральные субсидии если придут через авиакомпанию «Аврора» к нам сюда, в Якутию, то, конечно, это скажется на снижении стоимости билетов, на увеличении количества авиарейсов и на переоснащении воздушного флота», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Ространснадзора России Виктор Басаргин в официальном письме предупредил главу Якутии Айсена Николаева, что летать самолётами авиакомпании «Якутия» небезопасно. Воздушные суда перевозчика могут подниматься в воздух, будучи неисправными, и работа персонала также оставляет желать лучшего. А своевременность вылетов воздушных судов «Якутии» из аэропорта Якутска в 2021 году составила менее 40%.