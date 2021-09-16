Веллингтон, 16 сентября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Вертолет разбился в районе Отаго на одном из островов на юге Новой Зеландии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Ahipara.com Новая Зеландия

Сообщается, что спасатели обнаружили обломки вертолета в 50 километрах от города Данидин. По предварительной версии, на борту воздушного судна находился лишь пилот. Он погиб в результате авиакатастрофы. По факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября вертолет минтранса Индонезии разбился в аэропорту Тангеранга. Он пролетел около ста метров, а затем перевернулся. Отмечалось, что в результате инцидента пострадавших не было.