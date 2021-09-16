Париж, 16 сентября 2021, 05:06 — REGNUM Франция сожалеет о решении правительства Австралии прекратить сотрудничество с французской стороной в создании нового подводного флота и начать строительство атомоходов в рамках трёхстороннего партнёрства с США и Великобританией. Об этом говорится в распространённом 16 сентября совместном заявлении главы французского МИД Жана-Ив Ле Дриана и министра вооружённых сил Франции Флоранс Парли.
В документе отмечается, что «отстранение такого европейского союзника, как Франция, от структурообразующего партнёрства с Австралией», в ситуации нарастания беспрецедентных вызовов в Индо-Тихоокеанском регионе, «указывает на отсутствие последовательности, о котором французская сторона может лишь сожалеть».
Главы МИД и военного ведомства напомнили о том, что Франция является единственной европейской страной, представленной в этом регионе двумя миллионами своих граждан и более чем 7000 военнослужащих, и подтвердили её намерение продолжать «активно действовать в Индо-Тихоокеанском регионе в интересах сохранения свободы суверенитета каждого». Министры также подчеркнули, в свете решений Австралии и США, «необходимость уделять особое внимание вопросу стратегической автономии Европы».
Напомним, что французская судостроительная корпорация DCNS в 2016 году выиграла тендер на строительство для ВМС Австралии 12 новых океанских подводных лодок. Стоимость крупнейшего в истории Австралии оборонного контракта оценивалось в сумму около $40 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении строить на территории страны атомные подводные лодки, технологии по разработке которых будут получены в рамках трёхстороннего соглашения с США и Великобританией.
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