Кемерово, 16 сентября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. В Кузбассе открылась Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница №8 имени В.В. Бессоненко. Комплекс состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. м., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Администрация правительства Кемеровской области Новокузнецкий инфекционный комплекс

Напомним, старт строительству был дан 20 апреля 2020 года. Финансирование составило 4,7 млрд рублей — большую часть средств выделили из областного бюджета, по 230 млн направили ООО УК «Кузбассразрезуголь» и АО «ЕВРАЗ», 100 млн — компания «Русал». На оснащение из бюджета региона вложено 620 млн рублей.

По данным кузбасского правительства, комплекс отвечает всем санитарно-эпидемиологическим требованиям: это и обособленное расположение больницы, большая территория, лечебный корпус, на 100% оборудованный мельцеровскими боксами. Каждый оснащён вытяжкой, с обеззараживанием воздуха и отдельным входом для пациентов.

В больнице будут трудиться более 340 медицинских работников, в том числе более 70 врачей.

В шестиэтажном здании лечебного корпуса расположено 99 боксов, рассчитанных на 270 коек, при необходимости возможно увеличение до 319 коек. Все боксы оснащены современным оборудованием. Подачу кислорода в палаты обеспечивает собственная кислородно-газификационная станция.

Лабораторная служба расположена в отдельном здании. Отделение лучевой диагностики оснащено системой компьютерной томографии, рентгенодиагностическим телеуправляемым комплексом, УЗИ экспертного класса. В учреждении имеются палатные рентгенографические портативные аппараты для проведения исследований по неотложным показаниям непосредственно в боксах. Для медицинских отходов классов Б и В приобретен специальный утилизатор.

Отмечается, что учреждение ориентировано на диагностику и лечение пациентов с инфекционными заболеваниями — вирусными гепатитами и другими инфекционными и паразитарными болезнями, нейроинфекциями, с природно-очаговыми заболеваниями, ВИЧ и особо опасными инфекциями.