Хабаровск, 16 сентября, 2021, 05:10 — ИА Регнум. В Хабаровском крае 30 учащихся школ искусств и участники творческих коллективов в течение года будут получать стипендию губернатора за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе правительства региона.

Дорогу талантам! Советский плакат

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«Мы уделяем большое внимание развитию юных талантов. Для поддержки и поощрения одаренных детей и талантливой молодежи в нашем крае учреждены стипендии губернатора», — сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Кандидатуры на получение стипендий выдвигают руководители творческих коллективов, члены жюри конкурсов, а также администрации городских и сельских поселений. За 15 лет стипендиатами стали около 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области воспитанники школ искусств смогут претендовать на получение губернаторских стипендий.