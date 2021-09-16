Москва, 16 сентября, 2021, 04:57 — ИА Регнум. Жесткие санкции по отношению к водителям начали применять сотрудники Госавтоинспекции РФ за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах автомобилей. Об этом 15 сентября сообщил портал Autonews.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инспектор ДПС

Журналисты напомнили, что первые сообщения о новом запрете появились еще весной 2021 года. Тогда инспекторы выносили автомобилистам предупреждение или выписывали штраф в размере 500 рублей.

Однако, как отмечают в издании, с каждым днем растет число российских водителей, которые жалуются на новые меры. Так, сотрудники ГИБДД все чаще выдают гражданам предписание о снятии шторок в указанный срок, либо заставляют убирать их на месте. Причиной этого процесса называют включение каркасных шторок в ограничение Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Журналисты отмечают, что нарушением является езда на машине с задернутыми шторками. Согласно техническому регламенту Таможенного союза и ПДД РФ, любые посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя. На этот пункт и ссылаются инспекторы при оформлении предписания.

В Госавтоинспекции уточнили, что в случае, если по истечении десятидневного срока автовладелец не устранит выявленные нарушения, то ГИБДД приравняет их к внесению изменений в конструкцию машины и остановит ее регистрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов заявил агентству «Прайм» о том, что штраф за движение на автомобиле без ходовых огней и ближнего света, возможно, смогут назначать, используя фотовидеофиксацию в автоматическом режиме.