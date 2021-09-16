Тегеран, , 08:03 — REGNUM Недавний консенсус между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Исламской Республикой Иран по итогам двух лет разногласий указывает на то, что Запад полон решимости проложить путь к возобновлению дипломатических отношений и ядерных переговоров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 сентября.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возглавляющий дипломатическую делегацию, прибыл в Тегеран для проведения переговоров с председателем Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммедом Эслами.

МАГАТЭ и Иран достигли консенсуса по камерам наблюдения, техническим вопросам и необходимости возобновления переговоров по ядерной программе. Эслами обратился к журналистам после встречи, заявив, что Иран согласился разрешить инспекторам МАГАТЭ посетить страну, чтобы сменить карты памяти камер наблюдения и выполнить технические процедуры, при этом инспекторы должны запечатать старые карты памяти и установить новые.

В конце встречи Гросси и Эслами выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что обе стороны будут продолжать сотрудничество и уважать взаимное доверие в конструктивной атмосфере, приветствуя дух сотрудничества.

Теперь, когда новая администрация Ирана и МАГАТЭ достигли консенсуса в отношении камер наблюдения в качестве «черного ящика» ядерных объектов Ирана, появились надежды на возобновление ядерных переговоров и ядерной сделки 2015 года, известной также как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).