Кабул, 16 сентября, 2021, 04:53 — ИА Регнум. Информацию о своей смерти и о противоречиях между лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опроверг глава политического крыла пришедшего к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и заместитель председателя сформированного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства мулла Абдул Гани Барадар 15 сентября в интервью Национальному радио и телевидению Афганистана (RTA).

U.S. Department of State Абдул Гани Барадар

Мулла Абдул Гани Барадар призвал народ Афганистана не верить «лживым сообщениям» некоторых СМИ, а журналистов не распространять непроверенную информацию. По словам муллы Абдула Гани Барадара, между лидерами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет и не может быть никаких противоречий.

Как заверил мулла Абдул Гани Барадар, у вошедших в состав нового правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «такие уважительные отношения, которые даже не во всех семьях имеются».

Своё заявление Барадар сделал в ответ на информацию, появившуюся в ряде СМИ о потасовке между лидерами правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в президентском дворце Арг в Кабуле. Утверждалось, что разногласия возникли, якобы, из-за вопроса о составе правительства. Кроме того, сообщалось даже о смерти Барадара на фоне его отсутствия 12 сентября в Кабуле на встрече лидеров движения с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило о неприемлемости выпадов против новой власти под видом борьбы за демократию.