Владивосток, 16 сентября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. В Артёме открыли новый терминал для охлажденной продукции в Сухом порту 16 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыбный промысел

Читайте также: На Камчатке построят крупнейший порт для обслуживания грузов Севморпути

Терминал, который построила группа компаний «Аква-Ресурсы», может хранить до 15 тыс. кубометров продукции. Центр оснащен современным оборудованием, сводящим к минимуму участие человека. Это автоматизированная шаттловая система перемещения грузов на палетах — единственная в Приморье. Ее преимущества заключаются в увеличении скорости загрузки и выгрузки, эффективности использования площади склада и безопасной эксплуатации.

Олег Кожемяко поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве терминала, подчеркнув большое значение такой инфраструктуры для Приморья и Дальнего Востока. Новый комплекс поможет рыбакам с отправкой продукции потребителям и добавит более 100 рабочих мест.

«На фоне пандемии мы столкнулись с проблемой хранения рыбопродукции, и сегодня мы делаем первый шаг к развитию этого направления. Такие объекты нужны нашим рыбакам, поскольку дают возможность доставлять рыбу на российский берег. Уверен, что подобных комплексов в крае будет больше», — сказал на открытии губернатор Олег Кожемяко.

Возможности Сухого порта позволяют единовременно разместить и подключить до 100 рефрижераторных контейнеров, до тысячи 40-футовых контейнеров, шесть тыс. тонн рыбной продукции — на закрытых складах, до 18 тыс. тонн генеральных грузов — на открытых площадках.

Как сообщало ИА REGNUM, второй по объемам перевалки контейнерных грузов терминал мощностью до 1 млн тонн в год планирует построить компания «Терминал Сероглазка» в Петропавловске-Камчатском.