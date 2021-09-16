Тегеран, 16 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Возможности сотрудничества в промышленности, сфере услуг и сельском хозяйстве Ирана и Хорватии обсуждались послом Ирана в Загребе и членами Торговой палаты провинции Маркази в ходе онлайн-сессии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 сентября.

Посол Ирана в ХорватииПарвиз Эсмаили в ходе 140-минутной онлайн-сессии ознакомился с деятельностью членов Торговой палаты в провинции Маркази (центральный Иран) и ответил на их вопросы.

По словам Эсмаили, на вебинаре были представлены новые возможности сотрудничества и планы по налаживанию отношений между Торговой палатой провинции Маркази и европейскими компаниями при сотрудничестве торговых палата Хорватии.

Посольство Ирана в Загребе также выразило готовность провести аналогичные заседания с торговыми палатами других провинций Ирана.